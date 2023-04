Roma e Milan a pari punti, chi è quarta? Cosa dice il regolamento

Chi è quarta tra Roma e Milan, attualmente a pari punti, appaiate alle spalle di Napoli, Lazio e Juventus a quota 57 punti? Ecco cosa dice il regolamento e quale sarebbe l’epilogo se la stagione finisse oggi. Dopo il 2-2 dell’andata, Roma e Milan non sono andate oltre il pareggio neppure al ritorno, ergo gli scontri diretti sono pari. Le due squadre hanno anche differenza reti pari (+14), perciò al momento si guardano i gol fatti, con il Milan che ne ha 8 in più (52 a 44) ed è dunque avanti. Attenzione però all’Inter, che se domani riuscisse a battere la Lazio salirebbe a quota 57 punti e in quel caso si andrebbero a contare gli scontri diretti a 3 (con Roma-Inter ancora da disputare).