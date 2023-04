Napoli-Salernitana oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Napoli e Salernitana, valevole per la 32esima giornata della Serie A 2022/2023. Giornata che si prospetta storica per i partenopei, a un passo dal loro terzo scudetto. L’aritmetica potrebbe arrivare proprio nel derby regionale contro la Salernitana, che già all’andata diede del filo da torcere alla squadra di Spalletti per poi cedere 2-0. Stavolta la sfida si preannuncia differente dato che il Napoli non vorrà sbagliare, ma guai a sottovalutare la Salernitana, rinata grazie alla cura Sousa e imbattuta da ben otto gare. La sfida è in programma oggi, domenica 30 aprile alle 15:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.