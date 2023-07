Wimbledon, oltre alla pioggia un’invasione di campo: Dimitrov-Shimabukuro interrotta da un manifestante

Succede di tutto in questa edizione di Wimbledon. Il match tra Dimitrov e Shimabukuro è stato interrotto a causa di un’invasione di campo di due manifestanti, un uomo e una donna, 6-1 1-0 a favore del bulgaro . I contestatori si è seduto in mezzo al campo dopo aver tirato dei pezzi di puzzle e dei coriandoli sul terreno di gioco simboleggianti il gruppo Stop the Oil. La donna è stata subito accompagnata fuori dalla sicurezza, mentre l’uomo è rimasto per alcuni minuti aggrappato alla rete. Il match ora è fermo anche a causa della pioggia.

Wow, wow, wow!

Now Dimitrov-Shimabukuro gets suspended because of protests on Court 18.

There was a court invasion and the court got all dirty.https://t.co/LVY527nTwt

— José Morgado (@josemorgado) July 5, 2023