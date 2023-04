Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 prima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per la prima tappa del Giro di Sicilia 2023, che scatta oggi con la frazione di 159 km da Marsala ad Agrigento. Subito un finale esplosivo per aprire la corsa, con la salita finale di Agrigento che dovrebbe tagliare fuori i velocisti puri dalla lotta per il successo di tappa. Insomma, c’è la possibilità di vedere subito le prime scintille tra gli uomini destinati anche a contendersi la classifica generale che lo scorso anno vide trionfare il padrone di casa Damiano Caruso. Il siciliano è anche quest’anno uno dei corridori più attesi, ma la concorrenza non manca. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La prima tappa del Giro di Sicilia 2023 prenderà il via alle ore 11.35, con l’arrivo che è stato programmato tra le 15:15 e le 15:40 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su RaiSport e a pagamento su Eurosport a partire dalle 13:50, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.