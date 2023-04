Vicenza-Juventus U23, curva in sciopero nei primi 10′ della finale di Coppa Italia Serie C

di Redazione 9

Non solo Napoli. Anche a Vicenza è previsto uno sciopero del tifo per il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus U23. Si ripartirà dal successo per 1-2 ottenuto dai veneti all’Allianz Stadium giovedì 2 marzo. Ma i tifosi, si legge nella nota, “non possono dimenticare le umiliazioni e le sconfitte patite negli ultimi tempi senza dignità. Per questo motivo i primi 10 minuti lasceremo il centro Curva tra le 2 entrate vuoto (con uno striscione di protesta). Al decimo tutti pronti sotto per entrare compatti e carichi (invitiamo tutti a presenziare in Curva, zona banchetto, almeno un’ora prima per spiegare bene cosa si farà) e mostrare per l’ennesima volta chi siamo… per noi, per la Sud, per la Città e per questi colori! Avanti Curva Sud”.