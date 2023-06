Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 ottava tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 si chiude oggi con l’ottava e ultima tappa, lunga 152,8 chilometri da Le Pont-de-Claix a La Bastille Grenoble. Tutto sembra apparecchiato per il trionfo di Jonas Vingegaard, che finora ha dominato la classifica generale. Resta comunque l’ultimo ostacolo per il danese, con una frazione molto impegnativa che prevede ben sei GPM e un finale del tutto privo di pianura. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le ore 10:30, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 14:40 e le 15:10 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv dalle 13:40 su RaiSport, mentre Eurosport non garantisce la diretta tv sul canale lineare. La corsa sarà comunque visibile in diretta streaming, oltre che su RaiPlay, su Discovery+, GCN+ e Dazn. Sportface vi racconterà l’ultima frazione del Giro del Delfinato 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.