24 Ore di Le Mans 2023 in tv: data, orari, canale, programma e diretta streaming

Tutto pronto per la 24 Ore di Le Mans 2023, storico evento che ogni anno attira milioni di appassionati e che, anche quest’anno, non può che promettere spettacolo. Ecco la data, gli orari, il canale, il programma e la diretta tv e streaming della gara di durata più rilevante al mondo. L’appuntamento è per sabato 10 giugno, a partire dalle ore 16.00. La fine, come da denominazione, è prevista esattamente 24 ore dopo: domenica 11 giugno alle ore 16.00.

La novantunesima edizione della 24 Ore di Le Mans, sul circuito francese de La Sarthe, metterà a confronto numerosi equipaggi determinati a conquistare la vittoria, tra cui ovviamente la Ferrari. La novità di quest’anno è che a dare il via alla gara sarà la stella del basket NBA LeBron James, appena il terzo statunitense di sempre ad avere questo onore dopo Steve McQueen e Larry Bird. L’evento sarà seguito e trasmesso in diretta da Eurosport 2 (canale 211 di Sky), e, quando non si sovrappone al Roland Garros, quindi dalla serata di sabato alla tarda mattinata di domenica, anche su Eurosport (canale 210 di Sky). Live streaming disponibile su Sky Go, Dazn e Discovery+. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulla tradizionale 24 Ore di Le Mans.