Ciclismo, Gand-Wevelgem 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Si corre oggi l’edizione 2023 della Gand-Wevelgem, classico appuntamento belga tra i più prestigiosi della stagione del pavè. A una settimana dal Giro delle Fiandre ecco che tanti big si sfidano lungo i 260,3 chilometri da Ypres a Wevelgem con tre settori sterrati e diciassette muri a rendere la vita difficile ai tanti velocisti che comunque proveranno a resistere per giocarsi le loro carte in volata. Sono però attesi al via corridori del calibro di Wout Van Aert, Filippo Ganna e Christophe Laporte, oltre al campione uscente Biniam Girmay che lo scorso anno scrisse la Storia diventando il primo africano a vincere una classica del nord. Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

SEGUI IL LIVE

ORARI, TV E STREAMING – La corsa, dopo la fase di trasferimento, partirà dal chilometro zero alle ore 11:00, mentre l’ arrivo è programmato tra le ore 16:50 e le 17:20 in base a quella che sarà la media oraria. Sarà possibile seguire la Gand-Wevelgem 2023 in diretta TV su Eurosport 2 dalle ore 13:45, con collegamento su Eurosport.it dalle 12:00. Le altre opzioni per la diretta streaming sono rappresentate da Discovery+, Sky Go, GCN+, Now TV, Dazn e TimVision. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.