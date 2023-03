LIVE – Ciclismo, Gand-Wevelgem 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della Gand-Wevelgem 2023, appuntamento che fa entrare sempre più nel vivo la stagione delle classiche del Nord. Grande attesa per una delle corse più tradizionali, che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre. Wout Van Aert, Filippo Ganna e Christophe Laporte sono solo alcuni dei corridori che cercheranno di spodestare Biniam Girmay dopo il successo di quest’ultimo nell’edizione 2022. La corsa si svolgerà da Ypres a Wevelgem con oltre 200 km e diciassette muri che Sportface vi racconterà in tempo reale fin dal chilometro zero.

