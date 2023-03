Lecce, test con la Primavera: 6-0 il risultato

Un test in famiglia per il Lecce in mattinata contro la formazione Primavera 1. La partita è terminata 6-0 per i ‘grandi’ con le reti nel primo tempo di Gonzalez e Di Francesco, mentre nella ripresa spazio alla tripletta di Strefezza e al gol di Cassandro. Assenti, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (Banda, Ceesay, Colombo, Falcone, Gallo, Gendrey, Hjulmand, Helgason e Voelkerling), anche Umtiti, Blin e Oudin che hanno usufruito di un permesso. Ancora fermo Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato. Questa la formazione di mister Baroni: Bleve (1’st Brancolini), Cassandro, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Gonzalez, Askildsen, Maleh (13’st Lemmens), Strefezza (27’st Baschirotto), Di Francesco, Pezzella. La ripresa della preparazione è fissata per mercoledì pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA.