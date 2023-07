Wta Palermo 2023: la prima testa di serie Daria Kasatkina in città già mercoledì

La testa di serie numero 10 dell’ultimo ranking femminile, Daria Kasatkina, sarà a Palermo già da mercoledì pomeriggio, pronta per prepararsi nel migliore dei modi al Wta 250 del Palermo Ladies Open, in programma dal 15 al 23 luglio sui campi in terra battuta del Country Time Club. La russa è la prima testa di serie del tabellone principale e parteciperà anche alla conferenza stampa di presentazione che si terrà giovedì mattina, nella quale verranno peraltro svelate le wild card del main draw.