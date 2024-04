Ciclismo, Freccia Vallone 2024: start list e favoriti, ancora duello Pidcock-Hirschi?

Domani, mercoledì 17 aprile, scatterà la seconda gara del trittico delle Ardenne, la Freccia Vallone. I corridori saranno impegnati nei 199 km da Charleroi a Huy. La corsa non vedrà ai nastri di partenza i dominatori del ciclismo attuale (Van der Poel, Pogacar, Van Aert tutti assenti), ma fungerà da preparazione alla Liegi – Bastogne – Liegi. Saranno 25 le squadre al via con 18 team del WorldTour e 7 Professional. Pogacar non potrà difendere la vittoria del 2023. Non c’è un favorito ben chiaro per la vittoria finale, ma ci sono tanti profili più che interessanti. Quelli che sono sembrati più in condizione sono Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) e Marc Hirschi (UAE Emirates), reduci dal testa a testa in volata nella Amstel Gold Race, vinta dall’inglese negli ultimi metri. Sicuramente lo svizzero potrà contare su un team più solido di quello del britannico. Al suo fianco ci saranno anche Juan Ayuso e Joao Almeida. Da non sottovalutare anche Tiesj Benoot (Team Visma), 3° nella Amstel. Sono attesi anche i primi acuti stagionali di Michael Matthews (Team Jayco), Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) e di Romain Gregoire (Groupama). Sarà nella lotta alla vittoria anche Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), vincitore della Freccia del Brabante settimana scorsa. Lotteranno per un piazzamento nei primi dieci anche i corridori di casa Mauri Vansevenant (Soudal Quick Step), Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) e Dylan Teuns (Israel – Premier Tech).

Per quanto riguarda gli italiani in gara, sempre assenti gli infortunati Jonathan Milan e Alberto Bettiol. Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Davide Formolo (Movistar), Andrea Bagioli (Lidl -Trek) e Diego Ulissi (UAE Emirates) proveranno a farne le veci. Gli altri azzurri al via sono Vergallito (Alpecin – Deceuninck), Scaroni (Astana Qazaqstan), Velasco (Astana Qazaqstan), Aleotti (Bora – Hansgrohe), Sobrero (Bora – Hansgrohe), Germani (Groupama), De Pretto (Team Jayco), Villa (Bingoal), Brambilla (Q36 Cycling Pro Team), Calzoni (Q36 Cycling Pro Team) e Fancellu (Q36 Cycling Pro Team).

ALPECIN-DECEUNINCK

AXEL LAURANCE

QUINTEN HERMANS

JURI HOLLMANN

SOREN KRAGH ANDERSEN

XANDRO MEURISSE

OSCAR RIESEBEEK

LUCA VERGALLITO

R NICOLA CONCI

R STAN VAN TRICHT

ARKEA-B&B HOTELS

KÉVIN VAUQUELIN

LOUIS BARRE

CLÉMENT CHAMPOUSSIN

EWEN COSTIOU

ANTHONY DELAPLACE

SIMON GUGLIELMI

LAURENS HUYS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

SIMONE VELASCO

SAMUELE BATTISTELLA

ANTHON CHARMIG

IGOR CHZHAN

YEVGENIY FEDOROV

CHRISTIAN SCARONI

ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ

R GLEB BRUSSENSKIY

R GIANMARCO GAROFOLI

ALPECIN-DECEUNINCK

AXEL LAURANCE

QUINTEN HERMANS

JURI HOLLMANN

SOREN KRAGH ANDERSEN

XANDRO MEURISSE

OSCAR RIESEBEEK

LUCA VERGALLITO

R NICOLA CONCI

R STAN VAN TRICHT

ARKEA-B&B HOTELS

KÉVIN VAUQUELIN

LOUIS BARRE

CLÉMENT CHAMPOUSSIN

EWEN COSTIOU

ANTHONY DELAPLACE

SIMON GUGLIELMI

LAURENS HUYS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

SIMONE VELASCO

SAMUELE BATTISTELLA

ANTHON CHARMIG

IGOR CHZHAN

YEVGENIY FEDOROV

CHRISTIAN SCARONI

ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ

R GLEB BRUSSENSKIY

R GIANMARCO GAROFOLI

ALPECIN-DECEUNINCK

AXEL LAURANCE

QUINTEN HERMANS

JURI HOLLMANN

SOREN KRAGH ANDERSEN

XANDRO MEURISSE

OSCAR RIESEBEEK

LUCA VERGALLITO

R NICOLA CONCI

R STAN VAN TRICHT

ARKEA-B&B HOTELS

KÉVIN VAUQUELIN

LOUIS BARRE

CLÉMENT CHAMPOUSSIN

EWEN COSTIOU

ANTHONY DELAPLACE

SIMON GUGLIELMI

LAURENS HUYS

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

SIMONE VELASCO

SAMUELE BATTISTELLA

ANTHON CHARMIG

IGOR CHZHAN

YEVGENIY FEDOROV

CHRISTIAN SCARONI

ABNER SANTIAGO UMBA LOPEZ

R GLEB BRUSSENSKIY

R GIANMARCO GAROFOLI

BAHRAIN VICTORIOUS

PELLO BILBAO

YUKIYA ARASHIRO

SANTIAGO BUITRAGO

NICOLO’ BURATTI

FRAN MIHOLJEVIĆ

LUKASZ WISNIOWSKI

EDOARDO ZAMBANINI

R KAMIL GRADEK

R JOHAN PRICE PEJTERSEN

BORA – HANSGROHE

ALEKSANDR VLASOV

ROGER ADRIA OLIVERAS

GIOVANNI ALEOTTI

ALEXANDER HAJEK

BOB JUNGELS

MATTEO SOBRERO

FREDERIK WANDAHL

COFIDIS

ION IZAGIRRE

RUBEN FERNANDEZ

BEN HERMANS

JESUS HERRADA

GORKA IZAGIRRE

GUILLAUME MARTIN

ANTHONY PEREZ

R SIMON GESCHKE

R AXEL MARIAULT

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

BENOIT COSNEFROY

BRUNO ARMIRAIL

DORIAN GODON

JORDAN LABROSSE

PAUL LAPEIRA

NICOLAS PRODHOMME

VALENTIN RETAILLEAU

R CLÉMENT BERTHET

R JAAKKO HÄNNINEN

EF EDUCATION – EASYPOST

RICHARD CARAPAZ

OWAIN DOULL

BEN HEALY

FRØLICH MIKKEL HONORÉ

ARCHIE RYAN

JAMES SHAW

HARRISON SWEENY

R RIGOBERTO URAN

GROUPAMA-FDJ

DAVID GAUDU

LORENZO GERMANI

ROMAIN GREGOIRE

VALENTIN MADOUAS

QUENTIN PACHER

RÉMY ROCHAS

CLÉMENT RUSSO

INEOS GRENADIERS

TOM PIDCOCK

LAURENS DE PLUS

OMAR FRAILE

MICHAL KWIATKOWSKI

BRANDON SMITH RIVERA VARGAS

LUKE ROWE

BEN TURNER

R LEO WILLIAM HAYTER

R JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO

INTERMARCHÉ – WANTY

FRANCESCO BUSATTO

LILIAN CALMEJANE

KEVIN COLLEONI

ALEXY FAURE PROST

TOM PAQUOT

LORENZO ROTA

REIN TAARAMÄE

R DRIES DE POOTER

R BAPTISTE PLANCKAERT

LIDL-TREK

MATTIAS SKJELMOSE

ANDREA BAGIOLI

JULIEN BERNARD

PATRICK KONRAD

BAUKE MOLLEMA

SAM OOMEN

TOMS SKUJINS

R TIM DECLERCQ

R OTTO VERGAERDE