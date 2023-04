Ciclismo, Freccia Vallone 2023: programma, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 19 aprile il Trittico delle Ardenne prosegue con la Freccia Vallone 2023, che come ogni anno propone la scalata al mitico Muro di Huy. L’edizione numero 87 della corsa belga, che anticipa di pochi giorni l’appuntamento con la Liegi-Bastogne-Liegi, avrà in Tadej Pogacar l’uomo da battere. Il fuoriclasse sloveno, dopo aver vinto Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race, vuole continuare a dominare e cercherà di imporsi sul durissimo finale della “Fleche”. Proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote, tra gli altri, i vari Jai Hindley, Daniel Martinez, Tiesj Benoot, Warren Barguil e anche gli italiani Giulio Ciccone e Andrea Bagioli.

Il percorso – Profilo altimetrico analogo a quello delle ultime edizioni. I corridori dovranno affrontare 194,2 chilometri da Herve al Mur de Huy. A fare la differenza sarà il circuito finale, da ripetere tre volte e con al suo interno la Cote d’Ereffe, la Cote de Cherave e appunto il Mur de Huy. Quest’ultimo misura 1300 metri con una pendenza media che sfiora il 10% ma che supera anche il 17% nei tratti più duri.

ORARI, TV E STREAMING – La Freccia Vallone 2023 prenderà il via alle ore 11:50 dopo la fase di trasferimento, con il primo passaggio sul Muro di Huy atteso intorno alle 14:40. L’arrivo invece è stato programmato tra le 16:15 e le 16:40, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2 a partire dalle 14:30, mentre il collegamento streaming su GCN+, Eurosport.it e Discovery+ sarà disponibile già dalle 13:00. Diretta streaming dalle 14:30 invece su Dazn, Now Tv, RaiPlay e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.