Ciclismo, Freccia Vallone 2023: percorso e altimetria

Mercoledì 19 marzo 2023 va in scena l’edizione numero 87 della Freccia Vallone, storica classica belga che si conclude come da tradizione sul muro di Huy, con tutta probabilità risolutivo per la vittoria della corsa. I 194.3 chilometri che porteranno il gruppo da Hervè ad Huy presentano vari saliscendi e un percorso in generale mosso, ma sembra quasi impossibile che il gruppo lasci andare uno o più fuggitivi prima della salita finale.

START LIST E FAVORITI

Dopo un tratto in linea di quasi 100 chilometri in cui le uniche due cotes affrontate saranno al chilometro 30, la Côte de Trasenster (3,3 km al 4,9%) e al chilometro 39 la Côte des Forges (1,3 km al 7,8%) si entrerà nel circuito conclusivo, da ripetere per tre volte. L’anello finale prevede per prima la Côte d’Ereffe (2,1 km al 5%), seguita 13 chilometri più tardi dalla Côte de Cherave (1,3 km al 8,1%), dalla quale passeranno 5 chilometri per arrivare all’atteso e complicato Mur de Huy (1,3 km al 9,6%).

Da qui si ripartirà per il secondo giro del circuito, con le tre cotes affrontate a 55, 42 e 37 chilometri dal traguardo. A questo punto mancherà solamente una tornata, con la Côte d’Ereffe che verrà affrontata ai meno 18 dal traguardo, la Côte de Cherave ai meno 5 prima dell’ultima decisiva scalata del Muro di Huy, dove per vincere servirà una ottima posizione già alla sua base, in modo da tale da poter esprimere tutta l’esplosività necessaria per imporsi su questo arrivo che è nella storia del ciclismo.