Sinner-Schwartzman oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner sfiderà Diego Schwartzman nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il tennista azzurro torna in campo dopo la semifinale raggiunta a Monte-Carlo e, curiosamente, debutterà proprio contro l’avversario sconfitto all’esordio nel Principato. Si tratta dell’argentino Schwartzman, che sette giorni fa si è ritirato nel corso del secondo set e stavolta proverà a fare meglio, quantomeno in termini di game vinti. Sinner è avanti 2-0 nei precedenti e partirà nettamente favorito. Guai però a sottovalutare Schwartzman, specialmente sulla terra rossa.

Sinner e Schwartzman scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 aprile, come 2°match non prima delle 12:30. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista argentino, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.