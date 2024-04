Ciclismo, Freccia del Brabante 2024: programma, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 12 aprile è il giorno della Freccia del Brabante 2024, edizione numero 64 dell’ultima corsa organizzata da Flanders Classics che come ogni anno anticipa il periodo legato alle Classiche delle Ardenne. Saranno 195 i chilometri da percorrere, con la partenza in quel di Leuven e l’arrivo a Overijse al termine di una giornata che proporrà 22 muri e un finale in circuito tutto da vivere. Lo scorso anno a trionfare è stato il francese Dorian Godon, davanti a Ben Healy e Benoit Cosnefroy. Nelle ultime 20 edizioni disputate l’Italia ha trionfato in due occasioni, nel 2004 con Luca Paolini e nel 2017 con Sonny Colbrelli. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero di Leuven è prevista alle ore 12:35, con il gruppo che sarà atteso sul traguardo in un orario compreso tra le 17:05 e le 17:35 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La Freccia del Brabante 2024 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Eurosport a partire dalle 15:45, con gli appassionati che avranno a disposizione la diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport.it già dalle 15:15. Dalle 15:45 lo streaming sarà a disposizione anche su Sky Go, Now e Dazn. Sportface.it vi racconterà la corsa con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.