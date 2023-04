Ciclismo, Freccia del Brabante 2023: startlist e favoriti, Bagioli e Trentin speranze italiane

La startlist e i favoriti della Freccia del Brabante 2023, in programma mercoledì 12 aprile con i suoi 205 chilometri da Leuven a Overijse su un percorso caratterizzato da ben 25 muri. Una corsa che si preannuncia molto aperta e con possibili diversi scenari, proprio a causa della conformazione altimetrica che potrebbe rendere molto complicato il controllo della situazione da parte delle squadre dei corridori più attesi. Andiamo quindi a scoprire insieme quali potrebbero essere i protagonisti dell’edizione 2023 della “De Brabantse Pijl”, che come ogni anno anticipa il Trittico delle Ardenne.

FRECCIA DEL BRABANTE: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

PERCORSO E ALTIMETRIA

Nelle ultime ore è stato rimosso dalla startlist Magnus Sheffield (Ineos), campione uscente che dovrebbe lasciare il posto a Michal Kwiatkowski. Il veterano polacco, ex campione del mondo, potrebbe giocarsi le sue carte o più probabilmente mettersi al servizio del giovane Ethan Heyther, fresco vincitore di una tappa al Giro dei Paesi Baschi e plausibile capitano del Team Ineos Grenadiers. Un altro giovane atteso è senza dubbio Arnaud De Lie (Lotto/Dstny), che vorrà riscattare qualche prestazione non all’altezza delle aspettative riuscendo a superare al meglio le insidie di questo appuntamento. Molta curiosità anche intorno alla UAE Emirates, che potrebbe contare su tre carte con caratteristiche diverse: lo svizzero Marc Hirschi e gli italiani Matteo Trentin e Alessandro Covi potrebbero infatti interpretare la corsa in modi diversi ma tutti potenzialmente vincenti.

In assenza di Sheffield, il podio della corsa edizione sarà rappresentato da Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen) e Warren Barguil (Arkea-Samsic): i due francesi cercheranno di essere protagonisti anche quest’anno, su un percorso che sicuramente si addice alle loro caratteristiche. In casa Italia invece una delle migliori speranze è rappresentata da Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), con l’azzurro che potrebbe essere una valida alternativa a Mauro Schmid che sembra essere uscito molto bene da questo scorcio di stagione. Altri nomi interessanti potrebbero essere quelli di Dylan Teuns e Daryl Impey (Israel Premier-Tech), Wouter Poels (Bahrain-Victorious) e Mikkel Honorè (EF Education-Easypost).

FRECCIA DEL BRABANTE 2023: LA STARTLIST COMPLETA