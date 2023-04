Ciclismo, Freccia del Brabante 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 12 aprile va in scena l’edizione 2023 della Freccia del Brabante, che anche quest’anno avrà la funzione di “ponte” tra la stagione delle Fiandre e il Trittico delle Ardenne. Molti corridori quindi si misureranno in questo appuntamento prima di prendere parte ad Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. I corridori dovranno affrontare 205 chilometri da Leuven a Overijse, su un percorso caratterizzato da ben 25 muri tra cui quelli del circuito finale da ripetere quattro volte. Andiamo a scoprire di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La Freccia del Brabante 2023 prenderà il via alle ore 12:30, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:20 e le 17:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport dalle 15:30, ma anche in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Non è invece prevista alcuna diretta in chiaro. Sportface vi racconterà questo appuntamento in tempo reale, senza farvi perdere assolutamente nulla.

FRECCIA DEL BRABANTE 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA