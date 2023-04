Sonego-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Sonego affronterà Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il tennista piemontese si è regalato questa intrigante sfida contro il giocatore più in forma del circuito al termine di un’incredibile match di primo turno contro Humbert. Sonego ha infatti dovuto annullare ben quattro match point in risposta all’esordio per avere la meglio sul transalpino, e ora senza alcuna pressione sulle spalle proverà a fare l’impresa contro il numero cinque del mondo. Medvedev sul rosso ha spesso faticato nel corso della sua carriera, ma sembrano limiti più mentali che tecnici. In determinate circostanze ha infatti dimostrato di poter competere ad alti livelli anche su questi campi che non gli hanno dato mai molte soddisfazioni.

Sonego e Medvedev scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 12 aprile come terzo match dalle ore 11 sul campo centrale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Sonego e Medvedev garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.