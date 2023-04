Giro di Sicilia 2023, risultati e ordine di arrivo seconda tappa: trionfa Bonifazio in volata

I risultati e l’ordine di arrivo della seconda tappa del Giro di Sicilia 2023, la Canicattì-Vittoria di 193 chilometri. La corsa si è decisa in volata e a spuntarla è stato l’italiano Niccolò Bonifazio, al termina di una gara che è stata molto di colore azzurro. Al secondo posto, infatti, troviamo Vincenzo Albanese e sono altri quattro gli italiano in Top 10: Filippo Fiorelli è quarto, Damiano Caruso è quinto, Andrea D’Amato si piazza sesto, Alessandro Motta chiude in nona piazza. Per quel che concerne il podio, invece, sul suo gradino più basso troviamo Blake Quick, unico tra i primi sei a non rappresentare il tricolore.

ORDINE DI ARRIVO

1) BONIFAZIO Niccolò – Intermarché-Circus-Wanty

2) ALBANESE Vincenzo – EOLO-Kometa Cycling Team

3) QUICK Blake – Team Jayco-AlUla

4) FIORELLI Filippo – Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

5) CARUSO Damiano – Bahrain Victorious

6) D’AMATO Andrea – Biesse-Carrera

7) SCOTT Cameron – Bahrain Victorious

8) HODEG Alvaro – UAE Team Emirates

9) MOTTA Alessandro – Biesse-Carrera

10) PORTSMOUTH Tom – Bingoal WB