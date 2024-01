Ciclismo: Evenepoel correrà il Tour de France, esordio al Giro per Alaphilippe

La Soudal-Quick Step ha annunciato che Remco Evenepoel correrà al prossimo Tour de France, e ciò segna l’esordio del belga nella Grande Boucle. Il ds Patrick Lefevere ha inoltre rivelato la presenza di Julian Alaphilippe al Giro d’Italia, senza escludere per ora la sua partecipazione anche al Tour, pur definendola improbabile. “Il tracciato della corsa rosa di quest’anno si adatta meglio alle sue caratteristiche di corridore impulsivo“, ha spiegato Lefevere.

Quanto a Evenepoel, campione del mondo in linea nel 2022 e a cronometro nel 2023, debutterà a febbraio in Portogallo (Figueira Classic e Volta ao Algarve). A marzo correrà invece la Parigi-Nizza, mentre ad aprile si cimenterà al Giro dei Paesi Baschi prima del trittico che comprende Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, che l’ha già visto due volte vincitore. Il belga correrà poi il Delfinato come avvicinamento al Tour. A seguire l’Olimpiade di Parigi 2024 e i Mondiali a Zurigo, in entrambi i casi sia in linea che contro il tempo.