Empoli, ufficiale il ritorno di Zurkowski: arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia

Ufficiale il ritorno a Empoli di Szymon Zurkowski. Il calciatore torna in Toscana a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, dopo un accordo raggiunto con lo Spezia Calcio. Il centrocampista di nazionalità polacca, classe 1997, ritorna in azzurro dove ha trascorso la stagione 2020-21 con 23 presenze e 2 reti, contribuendo così alla promozione in Serie A, e la successiva con 35 presenze, 6 gol, 3 assist e salvezza raggiunta. Zurkowski si trasferì poi allo Spezia dove ha totalizzato 27 presenze tra Serie A e B.