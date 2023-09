Ciclismo Europei Drenthe 2023, risultati e ordine d’arrivo prova in linea uomini Elite: eroico Laporte sul Col du Vam, battuto Van Aert

Si chiudono gli Europei di ciclismo su strada 2023 nella regione olandese di Drenthe. Christophe Laporte vince la prova in linea maschile Elite in volata su Van Aert. Miracolo del francese, che scappa via all’inizio dell’ultimo giro a 14km dall’arrivo e resiste stoicamente al rientro del belga e di Kooij regalando il primo oro in questi Europei al suo paese dopo tre argenti. Sconfitta bruciante per Van Aert che è al settimo secondo posto stagionale. Peccato per l’Italia, che aveva tutto il quintetto nel gruppo di testa a due giri dalla fine, ma ha visto Ganna coinvolto in una piccola caduta senza conseguenze e Trentin con un problema alla bicicletta nel finale.

1. Laporte (FRA) 4:15.50

2. Van Aert (BEL) +00”

3. Kooij (NED) +00”

4. De Lie (BEL) +00”

5. Teunissen (NED) +09”

6. Tiller (NOR) +09”

7. Pedersen (DEN) +13”

8. Degenkolb (GER) +15”

9. Kron (DEN) +39”

10. Senechal (FRA) +41”