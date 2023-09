Pagelle Udinese-Fiorentina 0-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Udinese-Fiorentina 0-2, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo la squadra di Sottil crea, ma a segnare è quella di Italiano. Terracciano è super: apre la sua partita con una parata su Thauvin dopo pochi minuti e si ripete al 20′ sempre sul francese con un’uscita che ferma il tiro a botta sicura dell’ex Marsiglia da due passi. Al 32′ però c’è l’1-0 viola: assist di Bonaventura per Martinez Quarta che addomestica il pallone e batte Silvestri. La prima frazione di gioco si chiude con cinque tiri in porta dell’Udinese e uno solo della Fiorentina. Basta però agli ospiti per chiudere 1-0 i 45′. E nella ripresa la musica non cambia, con Lucca che al 66′ sbaglia a porta vuota su suggerimento di Ebosele sull’uscita di Terracciano. Nel finale Bonaventura firma il 2-0 definitivo. Una punizione troppo severa per i friulani che hanno prodotto tanto e concretizzato poco.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 5, Kristensen 6; Ebosele 7, Samardzic 6 (83′ Pafundi sv), Walace 6 (75′ Pereyra sv), Payero 5 (63′ Lovric 6), Kamara 6 (75′ Zemura 6); Thauvin 5 (63′ Success 6), Lucca 5.

In panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camarà, Pafundi. All. Sottil 6

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 7.5; Dodò sv (6′ Kayode 6), Martinez Quarta 7, Ranieri 6.5, Biraghi 6; Lopez 6 (75′ Arthur sv), Mandragora 6 (75′ Duncan 6); Kouamè 6 (65′ Beltran 6.5), Bonaventura 7, Brekalo 6 (65′ Milenkovic 6); Nzola 6.

In panchina: Martinelli, Christensen, Sottil, Beltran, Ikone, Infantino, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci. All. Italiano 6.

Arbitro: Chiffi 6

RETI: 32′ Martinez Quarta, 92′ Bonaventura.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ranieri. Angoli: 10-3. Recupero: 2′ pt, 4′ st.