Formazioni ufficiali Bologna-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Il match del Dall’Ara mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre. I partenopei vogliono riscattarsi dopo il pareggio contro il Genoa, arrivato dopo il ko contro la Lazio. I ragazzi di Thiago Motta sperano invece di prolungare la loro striscia di risultati positivi. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Ostigaard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Osimeh, Kvaratskhelia