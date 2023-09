Cronometro donne Elite oggi in tv, Europei ciclismo 2023: orari e diretta streaming

Si aprono oggi nella regione olandese di Drenthe gli Europei 2023 di ciclismo su strada, che nella loro giornata inaugurale assegnano i titoli delle prove contro il tempo individuali. Tra queste anche la cronometro donne Elite, che si svilupperà su un percorso di 29,8 chilometri completamente pianeggiante con partenza e arrivo a Emmen. Occhi puntato sulla svizzera Marlen Reusser, che punta il terzo titolo europeo consecutivo. Per l’Italia saranno della partita Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro femminile prenderà il via alle ore 14:30, con la prova che dovrebbe concludersi intorno alle 15:50 stando alle previsioni degli organizzatori. Per quanto riguarda l’ordine di partenza, Vigilia partirà alle 14:36 mentre Guazzini scatterà alle 14:50. L’ultima a partire sarà Reusser alle ore 14:58. La cronometro di oggi sarà interamente trasmessa in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.