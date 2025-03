Nella quinta frazione della Tirreno-Adriatico 2025 arriva il successo di Fredrik Dversnes. Il danese della Uno-X Mobility ha beffato tutti alzando le braccia in solitaria sul traguardo di Pergola, al termine di una fuga che lo ha visto protagonista insieme ad altri sei elementi. Chance sprecata per i big, che non sono riusciti a riportarsi sul fuggitivo per sette secondi: questo il distacco del secondo classificato Mathieu van der Poel, che ha regolato il gruppo in volata chiudendo davanti a Roger Adrià e a Giulio Ciccone. Resiste in maglia azzurra Filippo Ganna, che accusa problemi meccanici nell’ultimo kilometro, ma grazie alla neutralizzazione non perde terreno dagli avversari e rimane al comando della classifica generale della Corsa dei due Mari davanti a Juan Ayuso e Antonio Tiberi. Domani si deciderà tutto nella tappa regina, la Cartoceto-Frontignano di 163 km con arrivo in salita.

La cronaca della tappa

A caratterizzare la tappa (partita da Ascoli Piceno, di 205 km) è stato proprio il tentativo dello stesso Dversnes insieme a Gal Glivar e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Paul Ourselin (Cofidis), Dries De Bondt (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Francisco Muñoz (Team Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF – Faizane). Il vantaggio dei battistrada ha toccato i 7′ nella prima parte della frazione, poi il gruppo ha aumentato l’andatura riducendo sensibilmente il distacco. Ai -20 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) e Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) hanno provato ad attaccare sulla salita di Monterolo, e man mano davanti hanno perso terreno tutti i fuggitivi, con il solo Dversnes a resistere. Nel finale ci hanno provato in parecchi, con lo stesso Ganna parso brillante, ma la mancata collaborazione ha permesso al danese della Uno-X di approfittarne e portarsi a casa il successo.

Tirreno-Adriatico 2025: l’ordine di arrivo della quinta tappa

DVERSNES Fredrik (Uno-X Mobility) VAN DER POEL Mathieu (Alpecin – Deceuninck) +0:07 ADRIÀ Roger (Red Bull Bora Hansgrohe) s.t. CICCONE Giulio (Lidl Trek) s.t. ARANBURU Alex (Cofidis) s.t. PIDCOCK Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t. GREGOIRE Romain (Groupama FDJ) s.t. JOHANNESSEN Tobias Halland (Uno-X Mobility) s.t. BILBAO Pello (Bahrain Victorious) s.t. VELASCO Simone (XDS Astana Team) s.t.

Tirreno-Adriatico 2025: la classifica generale

GANNA Filippo (Ineos Grenadiers) 21:19:03 AYUSO Juan (UAE Team Emirates XGR) +0:22 TIBERI Antonio (Bahrain Victorious) +0:29 GEE Derek (Israel Premier Tech) +0:34 CATTANEO Mattia (Soudal Quick-Step) +0:36 VAUQUELIN Kevin (Arkea B&B Hotels) +0:41 DE PLUS Laurens (Ineos Grenadiers) +0:45 GREGOIRE Romain (Groupama FDJ) +0:48 DE LA CRUZ David (Q36.5 Pro Cycling Team) +0:54 BILBAO Pello (Bahrain Victorious) +0:54

Parigi-Nizza 2025: successo di Pedersen

Mads Pedersen si aggiudica la sesta tappa della Parigi-Nizza 2025. Terzo successo stagionale per il danese della Lidl Trek, che sul traguardo di Berre l’Etang ha vinto la volata a ranghi ristretti regolando grazie al suo spunto veloce i due britannici della Ineos Grenadiers Joshua Tarling e Samuel Watson. Quinta posizione per l’azzurro della Red Bull Matteo Sobrero, alle spalle di Axel Zingle. Ad animare la tappa è stato l’attacco di squadra a quasi 65 km dall’arrivo del Team Visma Lease a Bike, che subito dopo la Cote des Baux-de-Provence ha fatto selezione in discesa rompendo il gruppo in più tronconi. Davanti sono rimasti solo 17 uomini, ben sei della squadra olandese tra cui il leader Matteo Jorgenson, e tra questi il più veloce era proprio Pedersen, che infatti ha avuto la meglio in volata.

La maglia gialla resta sulle spalle di Matteo Jorgenson, che grazie al lavoro della sua squadra e grazie anche agli abbuoni ottenuti nel corso della tappa aumenta il proprio divario sugli inseguitori in classifica. Al secondo posto c’è Florian Lipowitz, staccato di 40 secondi, mentre è di 59″ il ritardo di Mattias Skjelmose. Perdono terreno invece Joao Almeida e il vincitore di ieri Lenny Martinez, che ha chiuso a quasi 9′.

Parigi-Nizza 2025: l’ordine di arrivo della sesta tappa

PEDERSEN Mads (Lidl Trek) 4:25:37 TARLING Joshua (Ineos Grenadiers) s.t. WATSON Samuel (Ineos Grenadiers) s.t. ZINGLE Axel (Team Visma Lease a Bike) s.t. SOBRERO Matteo (Red Bull Bora Hansgrohe) s.t. SHEFFIELD Magnus (Ineos Grenadiers) s.t. SKJELMOSE Mattias (Lidl Trek) s.t. JORGENSON Matteo (Team Visma Lease a Bike) s.t. SCHACHMANN Maximilian (Soudal Quick-Step) s.t. ARENSMAN Thymen (Ineos Grenadiers) s.t.

Parigi-Nizza 2025: la classifica generale