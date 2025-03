Al Galatasaray il nigeriano è tornato quello dello Scudetto col Napoli, ancora proprietario del suo cartellino. Arriva l’annuncio sul suo futuro

Ventitré gol in ventinove partite. In Turchia Osimhen è tornato a essere l’Osimhen del terzo e ultimo Scudetto del Napoli. Tutt’altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto l’anno scorso, non a caso è finito a giocare al Galatasaray (massimo rispetto, ma è la periferia del calcio) anziché in un top club europeo.

L’anno in purgatorio gli è servito per tornare sulla terra, per rilanciarsi in vista del ritorno ai massimi livelli. Che oggi, ma anche ieri e domani vuol dire Premier League, dove piace sempre ad Arsenal e Manchester United. Il calcio d’elite è pure a Parigi, sponda PSG nel quale è appena approdato il suo compare in azzurro, Khvicha Kvaratskhelia.

De Laurentiis vuole liberarsene una volta per tutte e, ovviamente, spera che possa scatenarsi un’asta. In pratica quello che non è successo la scorsa estate. La valutazione del classe ’98 di Lagos oggi si aggira sui 60/70 milioni, senza dimenticare che nel contratto col Napoli esiste una clausola da 75 milioni non valida per le società italiane.

Osimhen ‘sogno’ di Giuntoli: chi può offrire la Juve

Per società italiane il riferimento è alla Juventus di Giuntoli, colui il quale nel 2020 lo ha portato in Italia. Secondo chi ha parlato con l’entourage del bomber africano, i bianconeri hanno ottime chance di prenderlo. Di più: il Football director della Juve avrebbe già strappato il sì del calciatore, ben lieto di tornare a giocare in Serie A.

De Laurentiis non vorrebbe venderlo alla Juve… Del ‘nemico’ Giuntoli, ma cambierebbe idea se la proposta dovesse essere irresistibile. Circolano indiscrezioni secondo cui sul piatto potrebbe essere messo nientemeno che Vlahovic, fuori dai piani futuri dei bianconeri. Per il serbo si parla pure nuovamente del Manchester United, il quale potrebbe offrire 30 milioni per il cartellino.

Testa solo al Galatasaray

I ‘Red Devils’ andrebbero su di lui qualora sfumassero del tutto le piste rappresentate da Gyokeres e dallo stesso Osimhen. Il quale, a detta del suo giornalista-amico Buchi Laba, adesso è totalmente concentrato sul presente e sul concludere al meglio la stagione con la maglia del Galatasaray: “Non discuterà nessun trasferimento fino alla fine della stagione – ha scritto su X Buchi Laba in risposta ai tanti tifosi ossessionati dal futuro prossimo di Osimhen – È concentrato sull’ottenere la quinta stella col Cimbom”.