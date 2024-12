Alvaro Morata è stato protagonista del video pubblicato su YouTube da Rodrigo Faez, che ha ideato il format “24 ore con un calciatore professionista”. Tra i retroscena svelati dall’attaccante del Milan, a spiccare è uno che risale a quando aveva 18 anni: “Mio cugino conosceva Ronaldo Il Fenomeno e mi regalò una serata con lui. Finimmo a casa sua a bere qualcosa e ricordo che rimasi per un’ora in una stanza dove aveva la maglia del Brasile della finale dei Mondiali 2002, gli scarpini e il pallone. Pensavo che non potesse essere vero, ma lui mi disse di prendere quello che volevo. Allora presi la maglietta del 2002 e gli scarpini“.

Lo spagnolo ha poi risposto ad una serie di domande: “Sogno? Vincere un Mondiale. Avversario più difficile incontrato? Van Dijk. Aneddoto più pazzo in uno spogliatoio? Quando un compagno chiese a un altro di radersi il sedere. Oppure quando un giocatore si addormentò durante il discorso dell’allenatore“.