Ciclismo, Dagnoni: “Mondiale difficile, ma il gruppo Azzurro è pronto”

Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo, ha parlato a margine di una conferenza stampa all’autodromo del Mugello a Borgo San Lorenzo, del Mondiale su strada che si svolgerà nei prossimi giorni a Glasgow in Scozia. “È un percorso molto nervoso, molto tecnico, niente è dato per scontato, andiamo con la condizione di andare a far bene lì e speriamo per il meglio. Il gruppo azzurro è molto sereno, consapevole di aver fatto le cose nel modo migliore, abbiamo due capitani che si sono presi cura di fare gruppo con gli altri, oggi saranno svelati tutti i nomi però io sono convinto che abbiamo un componente in più all’interno della squadra che si chiama ‘gruppo’, e c’è un clima che le altre nazionali ci invidiano, e non hanno”.