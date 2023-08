Torino, Bellanova si presenta: “Ho accettato subito la proposta. Voglia di migliorarmi”

Raoul Bellanova da poco in granata, ha esordito così nel giorno della sua presentazione. “Ho accettato subito la proposta del Toro, sono molto felice qui: è come se fossi in granata da uno o due anni. A livello fisico gli allenamenti di Juric sono molto provanti, voglio trovare al più presto la forma migliore e migliorare in fase realizzativa e in fase difensiva”. E sull’Europeo con l’Under 21: “Eravamo un gruppo con grandi giocatori, ma purtroppo siamo usciti subito e ci siamo scavati la fossa da soli: ci prendiamo le critiche, una squadra così non poteva uscire ai gironi”.