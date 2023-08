Ciclismo, Classica di Amburgo 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Si disputa oggi l’edizione 2023 della Hamburg Cyclassics, la Classica di Amburgo che prevede 205 chilometri con partenza e arrivo nella città anseatica. Un tempo prova di Coppa del Mondo, la corsa tedesca resta uno dei principali appuntamenti per le prove di un giorno. Tanti i velocisti a caccia di un successo di lusso in vista dell’ultima parte di stagione, con l’Italia che proverà a giocarsi le sue carte. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio questo appuntamento.

CLASSICA DI AMBURGO 2023: IL PERCORSO

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:10, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:30 e le 15:50, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La Classica di Amburgo 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 14:25, con gli appassionati che potranno seguire anche la diretta streaming su Discovery+, GCN+, Sky Go, Now Tv e Dazn. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale sui risultati di questo tradizionale appuntamento in terra tedesca.