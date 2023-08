Ciclismo, Classica di Amburgo 2023: percorso e altimetria

Il percorso della Classica di Amburgo 2023, in programma domenica 20 agosto, prevede come da tradizione un profilo altimetrico che dovrebbe sorridere ai velocisti del gruppo che comunque dovranno fare attenzione per controllare la corsa. I corridori percorreranno 205 chilometri complessivi, con partenza e arrivo nella città anseatica. Dopo un primo tratto in linea, verrà affrontato per due volte un circuito senza particolari difficoltà, poi il rientro verso Amburgo e l’ingresso nel circuito finale. Qui ci sarà lo strappo di Waseberg, salita breve ma dalle pendenze arcigne e da ripetere per tre volte: la prima a 60 km dalla conclusione, poi due passaggi molto ravvicinati tra i -22 e i -15 dal traguardo. Sarà questo il momento chiave, visto che anche lo scorso anno Marco Haller riuscì a portare via un gruppetto per poi regolarlo allo sprint evitando la volata di gruppo.

CLASSICA AMBURGO 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

La planimetria della corsa