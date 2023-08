Ciclismo, Classica di Amburgo 2023: startlist e favoriti, c’è Philipsen. Viviani speranza azzurra

La startlist e i favoriti della Hamburg Cyclassics 2023, la Classica di Amburgo che anche quest’anno torna nel tradizionale appuntamento di fine estate. Domenica 20 agosto i corridori si misureranno lungo i 205 chilometri con partenza e arrivo nella città anseatica, per una corsa che storicamente ha sempre visto i velocisti come grandi protagonisti. Non a caso il campo partenti di quest’anno vede al via alcune delle ruote veloci più vincenti degli ultimi anni: andiamo a scoprire insieme quali sono i corridori più attesi e quali le speranze in ottica italiana.

CLASSICA AMBURGO 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

CLASSICA DI AMBURGO 2023: IL PERCORSO

Le attenzioni non possono anche essere su Jasper Philipsen. Il belga, autentico dominatore delle volate al Tour de France, negli ultimi mesi è apparso davvero inarrestabile e ad Amburgo arriva con il chiaro titolo di favorito della vigilia. L’Alpecin-Deceuninck sarà tutta per lui, in una squadra che dovrebbe vedere al via anche l’azzurro Kristian Sbaragli. Il campione uscente Marco Haller invece proverà a difendere il successo del 2022 e guida la pattuglia di coloro che potrebbero provare ad anticipare la volata di gruppo con un’azione negli ultimi chilometri, come successo proprio dodici mesi or sono. Oltre all’austriaco, in casa Bora-Hansgrohe dovrebbe essere della partita anche Sam Bennett, che però negli ultimi anni ha faticato a trovare i picchi di qualche stagione fa.

Alberto Bettiol, convincente al Mondiale di Glasgow, potrebbe a sua volta provare a inventarsi qualcosa da lontano per scompigliare i piani dei velocisti. Altri possibili attaccanti potrebbero essere anche Ethan Hayther e perchè no anche Diego Ulissi, nonostante il Team UAE Emirates abbia in Pascal Ackermann una buona carta da volata. La squadra emiratina dovrebbe contare anche su Davide Formolo, Alessandro Covi, lo svizzero Marc Hirschi, lo statunitense Brandon McNulty e il belga Tim Wellens. Insomma, le cartucce da sparare non mancano.

Tornando ai velocisti, c’è l’imbarazzo della scelta. Oltre a Philipsen e Ackermann sono attesi Fernando Gaviria, Cees Bol, Bryan Coquard, Mads Pedersen, Tim Merlier, Caleb Ewan e John Degenkolb. In casa Italia Elia Viviani potrebbe cercare il poker, dopo i tre successi consecutivi ad Amburgo tra 2017 e 2019. Anche Giacomo Nizzolo è già salito sul podio in Germania qualche anno fa, mentre Luca Mozzato è il nuovo che avanza ed è freschissimo reduce dalla prima vittoria da professionista al Tour du Limousin.

LA STARTLIST COMPLETA DELLA CLASSICA DI AMBURGO 2023