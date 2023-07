Ciclismo, Clasica San Sebastian 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 29 luglio è il giorno dell’edizione 2023 della Clasica San Sebastian, la “Klasikoa” giunta quest’anno all’edizione numero 43 della sua storia. A pochi giorni dal Mondiale di Glasgow, i corridori potranno rifinire la condizione in vista dell’appuntamento iridato lungo i 230,3 chilometri che vedranno partenza e arrivo a Donostia San Sebastian. Una corsa che si preannuncia come sempre impegnativa e molto selettiva, considerando anche i sette GPM in programma: tra queste salite davvero dure come lo Jaizkibel, già affrontato al recente Tour de France. Tra i corridori più attesi al via spiccano i nomi di Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Benoit Cosnefroy, Aleksandr Vlasov, Maximilian Schachmann, Victor Lafay, Biniam Girmay, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso e molti altri. Tra gli italiani è atteso Giulio Ciccone, fresco vincitore della maglia a pois al Tour.

PERCORSO E ALTIMETRIA CLASICA SAN SEBASTIAN 2023

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa è prevista alle ore 11:04 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:30 e le 17:00, in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La Clasica San Sebastian 2023 sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 15:00 su Eurosport e dalle 15:15 anche su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.