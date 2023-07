Svizzera-Nuova Zelanda: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di calcio 2023

Svizzera e Nuova Zelanda si affrontano domenica 30 luglio alle ore 9:00 italiane, in quella che è la terza e ultima giornata del girone A dei Mondiali di calcio femminile 2023. Le padrone di casa neozelandesi e le elvetiche sono padrone del proprio destino, visto che la Svizzera dopo due giornate conduce la classifica con 4 punti seguita proprio dalla Nuova Zelanda con 3. Alle europee basta un pareggio per essere certe di una delle prime due posizioni, mentre le neozelandesi non possono rischiare e devono vincere. Nessuna diretta tv prevista, ma la diretta streaming della partita sarà a disposizione sulla piattaforma Fifa+.