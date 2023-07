Germania-Colombia: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di calcio 2023

Domenica 30 luglio il programma dei Mondiali femminili di calcio 2023 si chiude con Germania-Colombia, che scendono in campo alle ore 11:30 italiane nel match valevole per la seconda giornata del gruppo H. Entrambe vittoriose all’esordio, le due compagini cercheranno un successo che significherebbe passaggio del turno con una giornata d’anticipo. Non è prevista nessuna diretta tv, ma la partita potrà essere seguita in diretta streaming grazie alla piattaforma Fifa+.