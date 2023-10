Ciclismo, Cavendish posticipa il ritiro: correrà con l’Astana nel 2024 per battere il record di vittorie al Tour

In un video postato sui social, la Astana ha comunicato che Mark Cavendish correrà anche nel 2024. In occasione dell’ultimo Giro d’Italia, il 38enne aveva annunciato che si sarebbe ritirato al termine del 2023, tuttavia è tornato sui suoi passi e gareggerà anche il prossimo anno. Il motivo? Inseguire il record di vittorie di tappa al Tour de France. Quest’anno ha infatti dovuto alzare bandiera bianca a causa di una caduta nell’ottava tappa e non ha potuto centrare la tanto ambita 35^ vittoria. Nel 2024 però ci riproverà assolutamente, nella speranza di staccare Eddy Merckx, e lo farà nell’Astana, guidata proprio dal suo ex compagno di squadra, Alexandre Vinokourov. “Non è ancora finita” ha scritto sui social la squadra del britannico.