Ferrari, Leclerc: “Vasseur molto schietto con me, stiamo andando nella giusta direzione”

In un’intervista rilasciata al portale ‘The Race‘, Charles Leclerc ha parlato di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari: “E’ molto bravo a calmare e motivare noi piloti quando ce n’è bisogno. Con me è sempre stato molto schietto ed è una cosa che apprezzo tanto perché non è facile trovare persone così“. Il pilota monegasco ha poi parlato degli obiettivi con la Rossa: “La nostra volontà è quella di vincere e sono certo che stiamo lavorando nella giusta direzione. Quando non crederò più in questo progetto andrò via, anche perché in determinate situazioni non riuscirei a dare il meglio. Ma il caso non è affatto questo“.