Preolimpico volley maschile 2023, Galassi: “L’unica cosa che conta è qualificarci, siamo in crescita”

“L’unica cosa che conta è qualificarci per le Olimpiadi perché non c’è nulla di più importante dei Giochi e noi vogliamo esserci“. Queste le parole di Gianluca Galassi, che ha parlato dopo la vittoria dell’Italia ai danni dell’Ucraina nel preolimpico di volley maschile. Gli azzurri sono primi a punteggio pieno e sperano di continuare su questa strada così da staccare il pass per Parigi 2024. “In una manifestazione così importante non è scontato mostrare un percorso di crescita visto che il numero di partite aumenta progressivamente nelle gambe. Ora testa al match contro la Germania, che sarà un’altra partita difficile. Noi siamo consapevoli del nostro livello e di ciò che possiamo fare, anche se non è sempre semplice mettere in pratica il nostro modo di giocare” ha aggiunto Galassi.

Ha poi parlato anche Leandro Mosca, soddisfatto della prova azzurra contro l’Ucraina: “Siamo stati molto bravi a tenere alta la concentrazione per tutti e tre i set e a vincere abbastanza velocemente. Abbiamo giocato meglio rispetto alle prime due partite, trovando le situazioni di gioco interessanti che non ci erano venute benissimo in precedenza. Siamo soddisfatti perché riteniamo di essere sulla buona strada per proseguire il nostro torneo“.