Ciclismo, Cavendish operato alla clavicola: “Ci vorrà più tempo del previsto per tornare in sella”

Tempi di recupero più lenti del previsto per Mark Cavendish, operato per ridurre la frattura alla clavicola dopo la caduta al Tour de France 2023. Il talento britannico, che ha visto sfumare il record di vittorie (attualmente condiviso con Eddie Merckx), ha dichiarato: “Le viti che erano presenti nella clavicola da un precedente infortunio hanno reso più complicato l’intervento. Ci vorrà dunque più tempo rispetto alle solite due-tre settimane per tornare in sella“. Salvo sorprese, Cavendish non prenderà parte ai Mondiali, in programma ad agosto in Scozia. Ciononostante, il 38enne cerca di trovare il lato positivo: “Non volevo finire in questo modo il Tour, ma anche questo fa parte della brutalità e della bellezza di questo sport“.