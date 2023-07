Bologna, Fenucci: “A breve presenteremo un’offerta di rinnovo a Thiago Motta”

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sam Beukema, ha parlato del futuro del tecnico Thiago Motta: “Vogliamo continuare a divertire la gente e a breve presenteremo un’offerta di rinnovo a Thiago Motta. Abbiamo chiuso la stagione con grande soddisfazione, ma il livello della serie A è sempre più competitivo. Obiettivi? Ripartire dal lavoro della scorsa stagione, cercare di mantenere il gruppo che ha fatto bene l’anno scorso e divertirci”.

Sulle indiscrezioni di mercato su Marko Arnautovic e l’assenza nel ritiro di Riccardo Orsolini: “Marko è uno dei due attaccanti del Bologna per soddisfazione nostra e sua. Orsolini out per una tendinopatia dell’adduttore sinistro”.