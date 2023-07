Benfica, Rui Costa: “Ritorno di Joao Felix? Chi non lo vorrebbe? Ora però è all’Atletico Madrid”

Il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, nel corso di una recente intervista rilasciata a ‘Record’, ha parlato del possibile ritorno di Joao Felix nel club portoghese: “Chi non vorrebbe vederlo con questa maglia. E’ un grande giocatore, una persona fantastica che è cresciuta con noi, ma in questo momento è dell’Atletico Madrid. Possiamo soltanto augurarli il meglio, se lo merita per quello che ha fatto. Noi non abbiamo detto che lo volevamo. Io parlo ogni giocato con allenatori e giocatori, l’ho già fatto con Bernardo, Rúben Dias e con molti altri”.