Ciclismo, Cavendish annuncia il ritiro a fine stagione: “Ho vissuto un sogno”

Era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità del diretto interessato. Nel giorno di riposo del Giro d’Italia, Mark Cavendish ha annunciato all’età di 38 anni il ritiro dal ciclismo a fine stagione. Il britannico è stato uno dei più forti velocisti degli ultimi anni (34 vittorie di tappa al Tour), ha vinto il mondiale in linea nel 2011, è stato tre volte oro iridato in pista nell’americana e argento olimpico nell’omnium a Rio 2016 e ha vinto anche una Milano-Sanremo. “Il ciclismo è la mia vita da oltre 25 anni, ho vissuto un sogno assoluto”, ha dichiarato ‘Cannonball’ in conferenza stampa circondato dalla sua famiglia. “Questo sport mi ha dato l’opportunità di vedere il mondo e di incontrare persone incredibili, molte delle quali sono orgoglioso di poter tutt’ora chiamare amici. Amo questo sport più di quanto voi possiate immaginare e non riesco a vedermi troppo lontano, questo è certo”, ha aggiunto. E sul Giro: “Questa corsa ha un posto importante nel mio cuore come ciclista e come persona”.