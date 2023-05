Nardi-Tabilo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Alejandro Tabilo nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Match molto scorbutico per l’azzurro contro l’ex top cento cileno, che nelle ultime settimane ha raccolto ottimi risultati sul rosso a livello di circuito Challenger. Il pesarese, invece, ha ottenuto ben quattro eliminazioni di fila all’esordio dopo il buon torneo disputato a Montecarlo. Le quote dei bookmakers, non a caso, danno favorito il tennista sudamericano. Nardi dovrà senz’altro ritrovare i suoi livelli abituali per cercare di avere la meglio contro il forte cileno. In palio per lui c’è un secondo turno contro uno tra il bombardiere croato Borna Gojo oppure il veterano bosniaco Damir Dzumhur.

Nardi e Tabilo scenderanno in campo oggi (lunedì 22 maggio). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 5. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Nardi e Tabilo garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.