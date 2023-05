Chi è Gemma Pinto, la nuova fiamma di Marc Marquez (FOTO)

Si chiama Gemma Pinto ed è la nuova compagna di vita di Marc Marquez. Il pilota spagnolo giorni fa aveva condiviso sul suo account Instagram una foto in primo piano in cui la sua mano si intrecciava con quella di una donna. Nessun tag, ma ieri ecco risolto il mistero. Lo spagnolo ha condivido un post e poi una storia che lo vedono in compagnia di Gemma Pinto in un viaggio a Marrakech. La ragazza ha lavorato come modella, ma al momento ricopre la posizione di Brand e PR Manager di un’azienda di cosmetici, forte della sua laurea in Comunicazione, Marketing e Pubblicità.

