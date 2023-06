Ciclismo, Campionati Italiani 2023 cronometro donne Elite: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della cronometro femminile riservata alle donne Elite, ultima prova contro il tempo dei Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada. In Trentino le migliori professioniste della specialità si giocano la maglia tricolore lungo i 25,7 chilometri che vedono partenza e arrivo a Sarche. Si tratta in realtà dello stesso tracciato che vedrà impegnati gli uomini poche ore prima. Una cronometro tutt’altro che banale, dal momento che presenta un primo strappo in avvio con 2,4 km al 7,3% medio e poi la salita che porterà le atlete sul Passo San Udal. Da lì poi discesa e pianura, con l’unica eccezione di un piccolo strappo al 4,5 % nella zona della Riserva Naturale del Marroque. Nel finale si potrà sviluppare grande velocità, sarà quindi fondamentale la gestione dello sforzo.

CAMPIONATI ITALIANI 2023: CALENDARIO COMPLETO

L’altimetria della cronometro femminile