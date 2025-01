Il Team Ineos Grenadiers ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Caleb Ewan, il velocista 30enne australiano. Sulla nota ufficiale della squadra britannica si legge come il vincitore di oltre 60 corse professionistiche abbia firmato per una sola stagione, pronto a portare la sua esperienza e la sua capacità di buttarsi nelle volata ad altissima velocità. Del resto il palmares di Ewan parla da solo, con vittorie in tutti e tre i Grandi Giri: una tappa alla Vuelta 2015, cinque tappe al Giro d’Italia con un successo nel 2017, due nel 2019 e due nel 2021 e infine cinque tappe al Tour de France di cui tre nel 2019 e due nel 2020. Alla Grande Boucle del 2019 spicca anche la vittoria sull’iconico traguardo della frazione finale, sui Campi Elisi a Parigi.

“Per me è una grande sfida e una grandissima opportunità per tornare di nuovo ai massimi livelli con il supporto di Ineos Grenadiers – spiega Ewan, professionista dal 2015 e reduce dalla rescissione del contratto con la Jayco Alula – Nel 2025 voglio tornare a vincere nelle corse più importanti, sento di avere ancora questa possibilità nonostante sia passato qualche anno dalle mie vittorie più prestigiose. Ho solo 30 anni, penso che con il supporto e la giusta guida di Ineos posso riuscire a ritrovare il meglio di me.”

L’australiano afferma che non c’è ancora una programmazione precisa: “Non vedo l’ora di mettermi a parlare con il team, non abbiamo ancora finalizzato il mio calendario ma spero che possa essere la giusta sintesi tra le esigenze della squadra e i miei obiettivi. Nonostante Ineos sia storicamente un team concentrato sulla classifica generale dei grandi giri, negli scorsi anni ho sempre visto i loro corridori posizionati alla perfezione nei momenti decisivi. E’ proprio il genere di abilità con cui vorrei lavorare.” Ovviamente la preparazione è già iniziata, con Ewan che quindi dovrà ambientarsi molto velocemente: “Ogni volta che si cambia squadra bisogna adattarsi in qualche modo, conosco già alcuni dei ragazzi e ciò che mi è stato riferito mi fa pensare che l’inserimento in squadra andrà liscio e senza particolari intoppi. Non vedo l’ora di iniziare e scoprire cosa potremo ottenere insieme.”

Arrivano anche le parole di Scott Drawer, Perfomance Director del team: “Il palmares di Caleb, insieme al suo talento e alla sua abilità nel vincere corse importanti parla da solo. Durante i nostri colloqui abbiamo capito a che punto sia e quanta voglia abbia di tornare a competere ai massimi livelli. Ci sono chiare le sue ambizioni, siamo tutti pronti a lavorare insieme per raggiungerle.”