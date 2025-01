Marcus Thuram arriverà al posto di Dusan Vlahovic? L’affare è pronto a stravolgere la serie A, la big sembra fare sul serio: i dettagli

Porte girevoli per gli attaccanti della serie A. Sono previsti grandi movimenti tra i big del nostro campionato in vista della prossima stagione. Dusan Vlahovic fin qui, come noto, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juve ed è quasi certo che (a meno di una fumata bianca improvvisa nei prossimi mesi) in estate saluterà Torino. Su di lui ci sono vari club pronti a prenderlo.

Non resta che capire quale sarà la nuova squadra del serbo, che potrà offrirgli la cifra desiderata, motivo del suo mancato accordo con i piemontesi. A Torino, a dire il vero, è già partito il toto sostituto, con Zirkzee e Osimhen tra i principali candidati.

Thuram al posto di Vlahovic, clamoroso affare in serie A: i dettagli

Per la prossima avventura dell’ex Fiorentina si è discusso a lungo di un possibile interesse dell’Arsenal. Il club di Premier League è in cerca a sua volta di un nuovo bomber e aveva messo nel mirino il classe 2000. Ci sarebbero però alcune novità secondo quanto riportato da alcuni insider di mercato.

I Gunners, sotto richiesta di Arteta, avrebbero spostato il loro mirino da Vlahovic a Marcus Thuram! Dunque vorrebbero prendere il loro nuovo attaccante sempre in serie A ma dai nerazzurri e non dai bianconeri. L’obiettivo è diventato il francese che sta disputando una grandissima stagione e oggi forse dà più garanzie anche di Vlahovic. I problemi, però, rispetto al serbo sono due.

Il primo riguarda il prezzo dell’attaccante, di circa 70 milioni di euro. I londinesi dovrebbero spendere tale cifra per portarlo nella capitale inglese ma da quello che trapela sono anche disposti a farlo. La seconda problematica nasce dalla volontà di Marotta e del club meneghino che, a differenza della Juve con Vlahovic, non hanno nessuna intenzione di separarsi da uno dei giocatori chiave per Inzaghi. A meno di proposte irrinunciabili, come rischia di essere quella dei Gunners. Un sacrificio la prossima potrebbe risultare necessario anche per motivi di bilancio.

L’Arsenal fiuta il colpo ed è pronto ad affondare facendo un super affare in serie A! I prossimi mesi definiranno meglio la situazione. Sullo sfonda resta anche Vlahovic a caccia di una nuova esperienza dopo le difficoltà riscontrate in bianconero negli ultimi anni.