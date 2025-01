Si è aperta a Plovdiv la tappa della Coppa del Mondo 2025 di scherma riservata alla sciabola, con i preliminari della prova individuale femminile. Saranno in tutto nove le italiane in gara nel tabellone principale sulle pedane bulgare, al termine di una giornata che ha visto le azzurre del ct Nicola Zanotti ben comportarsi. Michela Battiston era infatti l’unica già ammessa per diritto di ranking, tutte le altre sciabolatrici hanno dovuto guadagnarsi sul campo l’accesso al tabellone principale.

Percorso netto nella fase a gironi, o quasi, per Chiara Mormile, Mariella Viale, Michela Landi e Manuela Spica, con le prime tre capaci di vincere tutti i sei assalti affrontati e Spica vittoriosa in cinque assalti su sei. Ecco quindi che per loro si sono aperte direttamente le porte del tabellone principale. Per Carlotta Fusetti, Alessia Di Carlo, Eloisa Passaro e Martina Criscio sono invece serviti i due turni preliminari con il brivido del 15-14 alla stoccata decisiva per Di Carlo e Criscio. Niente da fare purtroppo per Benedetta Fusetti e Rebecca Gargano, che hanno ceduto il passo proprio all’ultimo turno. Il primo turno preliminare aveva invece già estromesso un’altra azzurra, Gaia Karola Carafa.

Il programma del primo turno femminile nel tabellone principale

Sabato 25 gennaio, turni successivi a seguire

Battiston (ITA) – Kobayashi (Jpn)

Viale (ITA) – Fusetti C. (ITA)

Passaro (ITA) – Choi (Kor)

Criscio (ITA) – Mouroux (Fra)

Spica (ITA) – Katona (Hun)

Di Carlo (ITA) – Landi (ITA)

Mormile (ITA) – Tori (Fra)

I risultati delle qualificazioni

Tabellone preliminare da 64

Fusetti C. (ITA) b. Kim (Kor) 15-10

Rao (Chn) b. Fusetti B. (ITA) 15-10

Di Carlo (ITA) b. Gallardo (Esp) 15-14

Passaro (ITA) b. Perdibaeva (Uzb) 15-9

Lupu (Rou) b. Gargano (ITA) 15-11

Criscio (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-14

Tabellone preliminare da 128

Fusetti B. (ITA) b. Shealy (Usa) 15-12

Passaro (ITA) b. Georgieva (Bul) 15-7

Gargano (ITA) b. Chart (Gbr) 15-4

Criscio (ITA) b. Bechynova (Cze) 15-9

Chadalavada Anandha (Ind) b. Carafa (ITA) 15-7

Fase a gironi

Chiara Mormile: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Mariella Viale: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Michela Landi: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Manuela Spica: cinque vittorie, una sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Alessia Di Carlo: cinque vittorie, una sconfitta

Carlotta Fusetti: cinque vittorie, una sconfitta

Martina Criscio: quattro vittorie, due sconfitte

Eloisa Passaro: quattro vittorie, due sconfitte

Gaia Karola Carafa: tre vittorie, tre sconfitte

Rebecca Gargano: tre vittorie, tre sconfitte

Benedetta Fusetti: tre vittorie, tre sconfitte

Sciabola maschile, domani i preliminari: assente Curatoli

Nella giornata di domani è in programma invece la fase preliminare della prova individuale di sciabola maschile. La notizia in casa Italia è l’assenza di Luca Curatoli, che salta la tappa di Plovdiv per recuperare la miglior forma in seguito ad alcuni problemi fisici. Al suo posto per la prova a squadre di domenica è già stato annunciato Giacomo Mignuzzi. Nella prova individuale sono qualificati per diritto di ranking Luigi Samele e Michele Gallo, ai quali proveranno ad aggiungersi nelle prossime ore anche Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea e Pietro Torre con la speranza che la fase a gironi sia sufficiente per ottenere l’accesso al tabellone principale.